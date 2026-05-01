Не е само Охрид: И Дојран полн за празникот

Пониските температури невообичаени за овој период од годината и облачното време не ги предомислија туристите и овој 1 Мај традиционално да го посетат Дојран. Викендиците и сместувачките објекти се полни, а денот туристите го искористија за да се рекреираат во паркот, по патеката или по шеталиштето во Стар Дојран.

Од Општина Дојран очекуваат во наредните три дена сместувачките капацитети да ги задоволат потребите на туристите и велат дека во координација со МВР преземени се сите мерки за безбедност за време на првомајскиот продолжен викенд.

-Општина Дојран во периодот што следи ќе почне со средување на плажите и чистење на крајбрежјето од дрвени столбови кои стојат од порано и кои се опасни за капачите и за туристите, како и на секаков вид на вегетација. Потоа ќе следи попесочување на плажите, така што прогнозата е до почетокот на јуни да имаме средени плажи. Исто така, ќе се реконструира патеката која е многу оштетена и после секои врнежи се собира воден талог, па пешаците не можат да ја користат. Станува збор за патеката на потегот од пазарот во Стар Дојран до амфитеатарот, изјави за МИА градоначалникот на Дојран, Илија Тентов.

Како подготовка за претстојната сезона општинските власти ја завршија и постапката за авионска дезинсекција на подрачјето на општината против комарци.

Според надлежните служби во регистерот на Општина Дојран како физички лица се регистрирани 194 приватни сместувачки капацитети, со вкупно 1916 легла од кои со стандардна категорија се 350 соби, а апартмани од категоријата комфорт – 370. Од правните лица се регистрирани 359 апартмани, како и соби и легла вкупно 777 капацитети.

