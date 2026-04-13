Манастирот Градац од 13 век ги спојува архитектонските достигнувања на рашката школа и готскиот стил

Манастирот Градац е српски православен манастир, сместен на издигнато плато над реката Градац, на работ на пошумените падини на Голија.

Се наоѓа 21 километар северозападно од Рашка и 12,5 километри западно од Брвеник и Ибарскиот пат. Изграден е помеѓу 1277 и 1282 година, како темел на српската кралица Јелена, сопруга на кралот Стефан Урош I.

Необичната комбинација на архитектонски достигнувања на рашката школа и готскиот стил ја прави црквата на манастирот Градац единствена во српската средновековна архитектура.

Кралицата Јелена го посветила манастирот на Дева Марија, на празникот Благовештение, и го предала на монасите, кои го претвориле во машки манастир.

По нејзината смрт на 8 февруари 1314 година, нејзините синови Драгутин и Милутин дале дарежливи донации на манастирот.

Од 1979 година, овој манастир, кој е задужбина на кралската лоза Немањиќ е недвижен културен имот како културен споменик од исклучително значење.