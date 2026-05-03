 Skip to main content
03.05.2026
Република Најнови вести
Недела, 3 мај 2026
Неделник

„Ројтерс“: Трамп сака да објави победа во војната, американските разузнавачи испитуваат како Иран би реагирал на тоа

Свет

03.05.2026

Американските разузнавачки агенции испитуваат како би реагирал Иран доколку претседателот Доналд Трамп еднострано прогласи победа во двомесечната војна, која стана политички товар за Белата куќа, објави „Ројтерс“.

Според агенцијата, брзата деескалација на конфликтот би можела да го намали политичкиот притисок врз Трамп, дури и ако тоа значи засилување на Иран, кој на крајот би можел да ги обнови своите нуклеарни и ракетни програми.

Анкетите на јавното мислење покажуваат дека војната е исклучително непопуларна меѓу Американците. Само 26% од испитаниците веруваат дека воената кампања вредела, нагласува „Ројтерс“.

Поврзани вести

Свет  | 03.05.2026
Две третини од Американците веруваат дека земјата се движи во погрешна насока
Свет  | 03.05.2026
Иран предлага 30-дневен прекин на огнот наместо продолжување на примирјето
Свет  | 03.05.2026
Објавени нови детали за мировниот план на Иран испратен до САД