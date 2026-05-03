„Ројтерс“: Трамп сака да објави победа во војната, американските разузнавачи испитуваат како Иран би реагирал на тоа

Американските разузнавачки агенции испитуваат како би реагирал Иран доколку претседателот Доналд Трамп еднострано прогласи победа во двомесечната војна, која стана политички товар за Белата куќа, објави „Ројтерс“.

Според агенцијата, брзата деескалација на конфликтот би можела да го намали политичкиот притисок врз Трамп, дури и ако тоа значи засилување на Иран, кој на крајот би можел да ги обнови своите нуклеарни и ракетни програми.

Анкетите на јавното мислење покажуваат дека војната е исклучително непопуларна меѓу Американците. Само 26% од испитаниците веруваат дека воената кампања вредела, нагласува „Ројтерс“.