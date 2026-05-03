03.05.2026
Израел го продолжи притворот на шпанскиот и бразилскиот активист од флотилата за Газа

Свет

Израелски суд го продолжи притворот на шпански и бразилски активист на флотилата Газа за уште два дена.

Судот го продолжи нивниот притвор за два дена“, изјави Миријам Азем од израелската група за човекови права Адала.

Таа додаде дека израелските власти побарале притворот на Шпанецот Саиф Абу Кешек и Бразилецот Тијаго Авила да биде продолжен за четири дена.

Во меѓувреме, Шпанија повторно побара „итно ослободување“ на Кешек.

Министерството за надворешни работи нагласи дека палестинскиот активист бил „нелегално приведен“ од израелските власти.

На судското рочиште во израелскиот град Ашкелон, северно од Појасот Газа, тој беше придружуван од шпанскиот конзул во Тел Авив. 

