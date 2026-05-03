Трамп веројатно е меѓу номинираните за Нобеловата награда за мир

За Нобеловата награда за мир за 2026 година ќе бидат разгледани 287 кандидати, соопшти секретарот на Норвешкиот Нобелов комитет во четврток, а американскиот претседател Доналд Трамп е веројатно меѓу номинираните, објави „Ројтерс“.

Лидерите на Камбоџа, Израел и Пакистан изјавија дека го номинирале Трамп за наградата оваа година. Нема начин да се потврди дали го направиле она што рекле дека ќе го направат, бидејќи номинациите остануваат тајни во последните 50 години, а директорот на Нобеловиот институт Кристијан Берг Харпвикен одби да каже во четврток дали Трамп е номиниран.

Од номинациите оваа година, 208 се поединци, а 79 се организации“, соопшти Харпвикен, додавајќи дека имало многу нови номинирани во споредба со минатата година.

Тој додаде дека и покрај порастот на конфликтите низ целиот свет и притисокот врз меѓународната соработка, наградата останува релевантна.