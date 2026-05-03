Недела, 3 мај 2026
Забележано мрзнење на лозјата по должината на реката Вардар 

По изминатите два дена, кога во вечерните часови температурата се спушти под 0, направен е увид на дел од лозовите насади, каде што веќе се забележуваат мрзнења на лозјата, особено по должината на реката Вардар. За ова попладнево информираше градоначалничката на Неготино, Марија Нацева. 

Ќе ја следиме ситуацијата оваа недела и доколку се процени дека има оштетувања, Општина Неготино ќе формира комисија за констатирање на состојби предизвикани од елементарни непогоди“, сподели Нацева на нејзината Фејсбук страница. 

Во текот на вчерашниот и денешниот ден, штети од ниски мајски температури има и во кавадаречко и во росоманско.

Штетите од ниските температури се најголеми кај лозовите и овошните насади покрај реките Црна и Луда Мара

