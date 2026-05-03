Азизи: Слободата на медиумите е право на секој граѓанин да биде информиран точно и транспарентно

Едно демократско општество не може да постои без слободни и професионални медиуми. Точното и непристрасно информирање е темелот врз кој се гради довербата на граѓаните и се зајакнува демократијата“, порачува на Фејсбук портпаролката на Владата, Венера Азизи по повод Светскиот ден на слободата на медиумите.

Како што посочува таа, слободата на медиумите не е само право на новинарите, туку право на секој граѓанин да биде информиран точно и транспарентно.

Слободата на медиумите подразбира одговорност, интегритет и почитување на вистината, но и заштита од секоја форма на притисок или влијание“, истакна Азизи и додаде дека како портпарол на Владата посветена е на промовирање на транспарентноста, отворениот дијалог и слободниот пристап до информации.

Според Азизи, институциите треба секогаш да бидат отворени за прашања, критики и јавен надзор, бидејќи само на тој начин се гради одржлива доверба со граѓаните.