 Skip to main content
03.05.2026
Република Најнови вести
Недела, 3 мај 2026
Неделник

Азизи: Слободата на медиумите е право на секој граѓанин да биде информиран точно и транспарентно

Македонија

03.05.2026

Едно демократско општество не може да постои без слободни и професионални медиуми. Точното и непристрасно информирање е темелот врз кој се гради довербата на граѓаните и се зајакнува демократијата“, порачува на Фејсбук портпаролката на Владата, Венера Азизи по повод Светскиот ден на слободата на медиумите.

Како што посочува таа, слободата на медиумите не е само право на новинарите, туку право на секој граѓанин да биде информиран точно и транспарентно.

Слободата на медиумите подразбира одговорност, интегритет и почитување на вистината, но и заштита од секоја форма на притисок или влијание“, истакна Азизи и додаде дека како портпарол на Владата посветена е на промовирање на транспарентноста, отворениот дијалог и слободниот пристап до информации.

Според Азизи, институциите треба секогаш да бидат отворени за прашања, критики и јавен надзор, бидејќи само на тој начин се гради одржлива доверба со граѓаните.

На овој важен ден, да го реафирмираме нашиот ангажман за поддршка на професионалното новинарство, за зајакнување на етичките стандарди и за создавање средина во која слободниот збор се почитува и се штити. Затоа што слободата на медиумите е темел на нашата слобода како општество“, посочува Азизи.

Поврзани вести

Свет  | 03.05.2026
Гутереш: Без слобода на медиумите нема човекови права, развој и мир
Свет  | 03.05.2026
ЕП: Новинарите да ја вршат својата работа безбедно, без закани