03.05.2026
ЕП: Новинарите да ја вршат својата работа безбедно, без закани

Европскиот парламент денеска, по повод Меѓународниот ден на слободата на медиумите, ја повтори својата „непоколеблива посветеност“ на тоа новинарите да ја вршат својата работа „безбедно, без закани, насилство и застрашување“.

Претседателката на Европскиот парламент, Роберта Мецола, во изјава објавена на Х рече дека „храброста не треба да биде во описот на работното место на новинарот, а сепак премногу често е“.

Новинарството не е само работа, тоа е јавен сервис, столб на нашата демократија и затоа вашиот збор е толку важен – нагласи Мецола.

Таа додаде дека затоа Европскиот парламент секогаш ќе биде сојузник во одбраната на слободата на говорот и заштитата на оние кои известуваат и кога известувањето е под закана.

Тоа го покажавме преку европскиот Закон за слобода на медиумите и преку анти-SLAPP законите кои спречуваат злоупотреба на судски случаи наменети конкретно против новинарите – нагласи Мецола.