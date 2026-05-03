Шакира одржа бесплатен концерт на Копакабана пред два милиони луѓе

Колумбиската поп-ѕвезда Шакира синоќа воодушеви милиони луѓе со бесплатен концерт во Рио де Жанеиро на легендарната бразилска плажа Копакабана.

Никогаш нема да го заборавам овој настап – рече Шакира на крајот од шоуто, кое траеше нешто помалку од два и пол часа и беше најавено како најголемо во нејзината кариера.

Публиката беше проценета на два милиони луѓе.

Шакира изведе голем број од своите најголеми хитови како „Waka Waka“ и „Whenever, Wherever“. Песните како „Hips Don’t Lie“, „La Tortura“ и „She Wolf“ исто така беа дел од репертоарот.

Концертот беше дел од серијата „Todo Mundo no Rio“ (Сите во Рио), преку која градскиот совет носи меѓународни ѕвезди во крајбрежната метропола.

Во пресрет на настанот, Шакира ја истакна својата блиска поврзаност со Бразил.

Ако планетата Земја имаше олтар, тоа би била плажата Копакабана – изјави таа за бразилската телевизија.

Копакабана за неа е „сон“ и „магично место“.

За потребите на настапот, сцената беше проширена на околу 1.500 квадратни метри, што ја направи поголема од оние на претходните шоуа на истата локација.

Подготовките, сепак, беа засенети од фатална несреќа во која еден работник остана заглавен меѓу две платформи за подигнување за време на монтирањето и подоцна почина во болница, пренесе ДПА.