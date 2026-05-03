Зеленски: Украина погоди два танкери од „флотата во сенка“ во близина на руското пристаниште Новоросијск

Украинските сили нападнаа два танкери од „флотата во сенка“ во водите во близина на влезот во руското црноморско пристаниште Новоросијск, соопшти на социјалните мрежи украинскиот претседател Володимир Зеленски.

„Овие танкери беа активно користени за транспорт на нафта – тоа веќе не е случај“, напиша Зеленски.

„Украинските капацитети за удар со долг дострел ќе продолжат да се развиваат сеопфатно – на море, во воздух и на копно.“

Претходно, гувернерот на рускиот Ленинградски регион, Александар Дрозденко, во објава на Телеграм извести за пожар откако украински дронови го нападнаа пристаништето Приморск на брегот на Балтичкото Море.

Дрозденко информира дека над 60 дронови биле соборени над Ленинградскиот регион во текот на ноќта. Немало истекување на нафта по нападот врз Приморск, голем центар за извоз на нафта, и пожарот е изгаснат, додаде тој.