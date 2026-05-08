Шакира растура: Вака звучи официјалната химна за Светското првенство

Пејачката претходно го привлече вниманието на обожавателите објавувајќи фотографија од спотот за култната „Waka Waka“ (This Time for Africa). Оваа песна беше официјална химна на Мундијалот во 2010 година, а со повеќе од четири милијарди прегледи, до денес останува еден од најгледаните музички записи на сите времиња.

Иако на првенството во 2014 година во Бразил, Шакира ја изведе „La, la, la“, официјална химна на тој турнир сепак беше „We Are One (Ole Ola)“ во изведба на Џенифер Лопез и Питбул.

Овој нов ангажман само ја потврдува нејзината титула „кралица на Мундијалите“, која дополнително ја запечати со спектакуларниот концерт пред два милиони луѓе на плажата Копакабана во Рио де Жанеиро, одржан на 2 мај 2026 година.