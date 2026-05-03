Иран предлага 30-дневен прекин на огнот наместо продолжување на примирјето

Иран им предложи на Соединетите Американски Држави двете земји да ги решат своите разлики во следните 30 дена за да се стави крај на војната, наместо да се продолжи сегашното примирје, соопштија ирански медиуми.

Американскиот претседател Доналд Трамп вчера изјави дека разгледува нов ирански предлог за завршување на војната, но исто така изрази сомнеж дека тоа ќе доведе до договор.

Во својот предлог од 14 точки, Иран повикува не само на продолжување на прекинот на огнот, туку и на прекин на војната. Предлогот, за разлика од планот од девет точки на САД, исто така го повикува Вашингтон да ги укине санкциите врз Исламската Република, да ја прекине поморската блокада, да ги повлече своите сили од регионот и да ги запре сите воени дејствија, вклучително и операциите на Израел во Либан, според полуофицијалната новинска агенција Нур, која има блиски врски со безбедносните служби на земјата. Иран го испрати својот одговор преку пакистански посредник, објави новинската агенција. Исламабад беше домаќин на претходни разговори меѓу Техеран и Вашингтон.

Топката сега е во дворот на Соединетите Американски Држави, кои мора да одлучат дали сакаат мир или војна“, соопштија иранските државни медиуми. Техеран изјавил дека „земајќи ги предвид претходните прекршувања на обврските и актите на воена агресија од страна на Вашингтон за време на претходните разговори“, двете страни треба да започнат разговори фокусирани на решителен прекин на сите непријателства и гаранции што би исклучиле нови напади врз Иран.

Трамп го отфрли претходниот ирански предлог оваа недела. Сепак, разговорите продолжија и се почитува кревко тринеделно примирје.

Али Никзад, заменик-претседател на иранскиот парламент, денеска изјави дека Иран „нема да се откаже од својата позиција за Ормуската Теснина и нема да се врати на условите пред војната“. „Ормуската Теснина и припаѓа на Иран“, рече тој, додавајќи дека земјата работи на компензација на штетата предизвикана за време на војната и дека планот на Трамп за блокада сигурно ќе пропадне.

Никзад го повтори ставот на Иран дека на сите бродови што не се поврзани со Соединетите Американски Држави или Израел ќе им биде дозволено да поминат по плаќање на такса. Соединетите Американски Држави претходно ги предупредија превозните компании дека би можеле да се соочат со санкции доколку му платат на Иран во која било форма.

Во меѓувреме, Јусеф Пезешкијан, син и советник на иранскиот претседател Масуд Пезешкијан, напиша на Телеграм дека и Соединетите Американски Држави и Исламската Република се сметаат себеси за победници во војната и не сакаат да се повлечат.

Исламската револуционерна гарда денеска соопшти дека опциите на САД во конфликтот на Блискиот Исток се ограничени на избор помеѓу „невозможна воена операција“ и „лош договор“ со Исламската Република.