Германија го повикува Иран повторно да ја отвори Ормуската Теснина

Германскиот министер за надворешни работи Јохан Вадефул го повика Иран повторно да ја отвори Ормуската Теснина и да ја запре нуклеарната програма. Вадефул разговараше со својот ирански колега за ова прашање, објави Ал џезира.

Како блиски сојузници на Соединетите Американски Држави, ја делиме истата цел: Иран мора целосно и проверливо да се откаже од своето нуклеарно оружје и веднаш да ја ослободи Ормуската Теснина, како што бара американскиот државен секретар Марко Рубио“, објави Вадефул на социјалната мрежа „X“.

Американскиот претседател Доналд Трамп е лут на европските сојузници за она што тој го нарекува нивна неподготвеност да се приклучат на неговата војна со Израел против Иран. Трамп остро ги критикуваше лидерите како што се германскиот канцелар Фридрих Мерц, шпанскиот премиер Педро Санчез и британскиот премиер Кир Стармер.

Минатата недела, германскиот канцелар Мерц, исто така, ја критикуваше војната во Иран. Тој тврдеше дека иранското раководство ги „понижува“ Соединетите Американски Држави и посочи на недостатокот на стратегија на Вашингтон.