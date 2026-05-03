Недела, 3 мај 2026
Германија го повикува Иран повторно да ја отвори Ормуската Теснина

03.05.2026

Германскиот министер за надворешни работи Јохан Вадефул го повика Иран повторно да ја отвори Ормуската Теснина и да ја запре нуклеарната програма. Вадефул разговараше со својот ирански колега за ова прашање, објави Ал џезира.

Како блиски сојузници на Соединетите Американски Држави, ја делиме истата цел: Иран мора целосно и проверливо да се откаже од своето нуклеарно оружје и веднаш да ја ослободи Ормуската Теснина, како што бара американскиот државен секретар Марко Рубио“, објави Вадефул на социјалната мрежа „X“.

Американскиот претседател Доналд Трамп е лут на европските сојузници за она што тој го нарекува нивна неподготвеност да се приклучат на неговата војна со Израел против Иран. Трамп остро ги критикуваше лидерите како што се германскиот канцелар Фридрих Мерц, шпанскиот премиер Педро Санчез и британскиот премиер Кир Стармер.

Минатата недела, германскиот канцелар Мерц, исто така, ја критикуваше војната во Иран. Тој тврдеше дека иранското раководство ги „понижува“ Соединетите Американски Држави и посочи на недостатокот на стратегија на Вашингтон.

