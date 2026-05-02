02.05.2026
Иран погуби две лица под обвинение за шпионажа

Две лица се погубени во Иран поради наводно шпионирање за израелската разузнавачка служба Мосад за време на војната меѓу САД и Израел против Иран.

Агенцијата Фарс, блиска до Корпусот на Исламската револуционерна гарда, објави дека станува збор за Јакуб Каримпур и Насер Бекерзаде.

Бекерзаде е обвинет за собирање податоци за важни владини, религиозни и покраински личности и за давање информации за важни центри во областа Натанц, каде што се наоѓа значаен нуклеарен објект.

Каримпур, според обвинението, му пренел доверливи информации на оперативец на Мосад, објави Ал џезира.

