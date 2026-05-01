Иран погуби 21-годишен шампион во карате, беше осуден за „непријателство кон Бога“

Иранските власти го егзекутираа 21-годишниот карате борач Сасан Азадвард, кој беше уапсен за време на протестите, додека Обединетите нации и групите за човекови права предупредуваат на нагло зголемување на смртните казни и масовните апсења од почетокот на војната во Иран кон крајот на февруари. Иранското судство ја потврди егзекуцијата на уште еден демонстрант, пишува Euronews.

Сасан Азадвар Џунгани, 21-годишен шампион во карате, беше егзекутиран рано наутро во четврток во затворот Дастгерд во Исфахан. Тој беше уапсен на почетокот на јануари за време на протестот. Извор близок до семејството на овој политички затвореник изјави дека погребот се одржал под строги безбедносни мерки и дека „само десет членови на неговите роднини им било дозволено да присуствуваат“.

Според новинската агенција Мизан, која работи под покровителство на иранското судство, Азадвар е осуден за „мохаребе“, односно „непријателство против Бога“ и за „ефикасна соработка со непријателот“.

Тој е обвинет за напад врз возило на безбедносните сили со камења и стапови за време на протестот, кршење прозорци и фрлање камења и тули кон полицајците. Во извештајот не се наведува дали има повредени меѓу припадниците на безбедносните сили.

Агенцијата Мизан, исто така, наведува дека се обидел да подготви бензин за да го запали возилото, но не успеал во тоа. Судството тврди дека судењето се водеше во присуство на адвокат, но не се објавени дополнителни детали за постапката.

Од друга страна, правната платформа Дадбан тврди дека обвиненијата против Азадвард не ја исполнуваат законската дефиниција за „непријателство против Бога“ според иранскиот закон. Организацијата за човекови права „Хенгау“ наведува дека случајот е обележан со „сериозни правни двосмислености“ и дека адвокатот на обвинетиот нагласил дека нема веродостојни докази против неговиот клиент.

„Хенгау“ го опишува Азадвард како шампион во карате од покраината Исфахан и тврди дека бил подложен на тешка физичка и ментална тортура за време на притворот со цел да се изнуди признание од него. Азадвар беше уапсен на 8 јануари во Исфахан и првично беше држен во самица. Неговата смртна казна беше изречена за време на ескалацијата на војната во Иран, а подоцна беше потврдена од Врховниот суд.

Егзекуцијата е дел од бранот егзекуции што ги спроведува Техеран во случаи поврзани со протести и национална безбедност. Обединетите нации објавија дека Иран егзекутирал најмалку 21 лице и притворил повеќе од 4.000 лица од почетокот на војната, предупредувајќи на ескалација на употребата на смртната казна. „Амнести интернешнл“ објави во среда дека евидентирала најмалку 19 егзекуции во последните недели и предупреди на присилни исчезнувања и тортура.

Претседателот на иранското судство, Голамхосеин Мохсени Еџеи, неодамна изјави дека судовите треба да ги процесираат случаите на притворените лица „надвор од редовните процедури“ и со забрзано темпо. Тој исто така рече дека Техеран нема да ги послуша меѓународните повици за запирање на егзекуциите.