Се поверојатно е дека Иран ќе игра на СП

Иранската фудбалска репрезентација ќе учествува на претстојното Светско првенство во САД, Мексико и Канада, потврди уште еднаш синоќа претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, во говорот на 76. редовен Конгрес во Ванкувер.



„Секако, иранската репрезентација ќе учествува на Светското првенство. Морам да го кажам тоа, потврдувајќи уште еднаш за оние кои можеби сакаат да слушнат нешто друго, да напишат нешто друго. Секако, Иран ќе учествува на Светското првенство и, секако, Иран ќе игра во Соединетите Американски Држави“, рече Инфантино.

Претседателот на ФИФА ги отфрли сите сомнежи околу настапот на Иран дури и во услови на тековниот воен конфликт на Блискиот Исток.