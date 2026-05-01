Петок, 1 мај 2026
Русија успешно ја тестираше новата вселенска ракета Сојуз-5

Русија успешно го изведе првото пробно лансирање на својата нова вселенска ракета Сојуз-5, соопшти руската вселенска агенција „Роскосмос“.

Објавено е дека ракетата без проблеми полетала од космодромот Бајконур во Казахстан.

Според соопштението на „Роскосмос“, ракетата Сојуз-5, лансирна ракета опремена со најмоќниот мотор на течно гориво на светот, ја напуштила лансирната рампа на 30 април во 21.00 часот по московско време.

Новата лансирна ракета е способна да носи товар до 17 метрички тони, значително ќе ги намали трошоците за лансирање и ќе се покаже поефикасна од своите претходници во поставувањето објекти, вклучувајќи сателити, во ниската Земјина орбита, наведува агенцијата.

Шефот на „Роскосмос“, Дмитриј Баканов го опиша ова како „нова фаза во истражувањето на вселената“, додавајќи дека ќе создаде нови работни места во Русија и Казахстан.

Баканов вели дека Сојуз-5 е првата нова ракета-носач која Русија ја развила од 2014 година.

