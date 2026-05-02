Фицо на 1 Мај работеше како доставувач во пекарница во знак на солидарност со работниците во земјата

Словачкиот премиер Роберт Фицо ја помина ноќта пред 1 Мај работејќи како доставувач во пекарница за да покаже солидарност со работниците во земјата.

На социјалните мрежи, тој сподели видео од него како доставува леб и печива во продавници и болници низ Словачка, а во видео објавено на Фејсбук, се гледа како товари и истоварува камион за достава во раните утрински часови и доставува стока од пекарницата до купувачите на големо.

Во соопштението, тој наведе дека е во градот Нова Дубница.

Сакам да ве поздравам од мојата ноќна смена. Само што доставивме свеж леб и печива“, рече Фицо.

Премиерот претходно нагласи дека пораснал во работничко семејство и дека со вакви постапки сака да покаже почит кон работата и работниците.

Додаде дека веќе неколку години учествува во ноќни смени во пресрет на 1 мај.

По завршувањето на смената, тој рече дека работата е успешно завршена и ја нагласи важноста на работата.