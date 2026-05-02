Овие дрвја ако ги засадите пред врата привлекуваат среќа и мир меѓу домашните

Бреза: Женскиот заштитник што сака дистанца

Брезата е симбол на чистота и женска енергија. Се верува дека нејзините гранки ги бркаат нечистите сили од домот и добитокот, а прегрнувањето на нејзиното стебло помага за „полнење“ со позитивна енергија и мир.

Народно правило: Иако е моќен заштитник, брезата не треба да се сади директно под прозорецот. Нашите стари верувале дека „духовите на брезата“ можат да бидат премногу силни за станарите. Најдобро е да се засади веднаш до оградата или пред портата. Таму таа служи како филтер – ја пропушта среќата, а го запира „злото око“.

Даб: Дрво на силата, но и на опасноста

Дабот е свето дрво, симбол на врховниот бог Перун. Тој претставува моќ, долговечност и нераскинлива врска со предците.

Зошто да се внимава? Се верува дека дабот е толку енергетски силен што може да ги „скрши“ луѓето со слаб карактер кои живеат во негова близина.

Исто така, поради својата висина, често привлекува громови, па затоа е опасен во близина на куќата. Постои и старо верување дека ако дабот во дворот почне да се суши, тоа е предзнак за несреќа на главата на семејството.

Исклучок: Дабот е одличен ако во домот има војници или млади момчиња (се сади при раѓање на син), бидејќи им дава непоколеблива сила и издржливост. Сепак, држете го на безбедна оддалеченост од темелите.

Клен или јавор: Чувар на семејната слога

Кленот е можеби најблагородното дрво за еден семеен двор. Неговиот лист потсетува на отворена човечка дланка, па се верува дека кленот „слуша“ и ги исполнува желбите на оние кои го негуваат.

Придобивки: Тој е заштитник на вљубените и симбол на мирот. Се верува дека кленот ја впива сета негативна енергија и агресија, претворајќи ја во спокој.

Богатство: Според народните предание, како што расте кленот, така ќе расте и богатството во куќата. Кленот не е „агресивен“ во растот, па затоа носи стабилни и сигурни приходи.

Елка (Смрека): Вечен живот или симбол на смртта?

За елката постојат најмногу поделени мислења. Од една страна е симбол на вечен живот (секогаш зелена), а од друга страна, во многу традиции е поврзана со патот кон задгробниот свет.

Лоши претскажувања: Постои суеверие дека елката не треба да се сади близу куќата бидејќи „ги брка мажите“ (домот може да остане само со жени). Исто така, старото верување вели дека ако елката ја надрасне висината на покривот, сопственикот на куќата може да се соочи со блиска смрт.

Добрата страна: Многумина ја садат како најсилен оберег (штит). Нејзините иглички се сметаат за природна бариера која не дозволува ниту една лоша мисла да влезе во домот.

Важно: Елката работи на циклуси – во лето ја собира енергијата од околината (па затоа не е добро долго да се седи под неа), но во зима, кога на луѓето им е најтешко, таа ја враќа целата таа енергија назад во просторот.

Овие дрвја според преданието носат „тешка“ енергија и неслога

Орев: Се верува дека носи несреќа во семејството ако е премногу близу до куќата (особено ако коренот стигне под темелите). Неговата сенка е „тешка“ и под него не треба да се спие.

Трепетлика (Јасика): Се смета за проклето дрво затоа што „секогаш трепери“. Верувањето вели дека внесува постојан немир, страв и расправии меѓу домашните.

Туја: Бидејќи често се сади на гробишта, во народниот дух таа е поврзана со енергијата на жалост и се верува дека носи тага во семејниот живот.

Топола: Нејзините корени се агресивни и можат да ја уништат куќата, а според верувањето, таа ја „краде“ позитивната енергија од луѓето.

Врба (особено Жалосна врба): Иако е симбол на пролетта и празникот Цветници, кога е засадена во дворот се смета за „дрво на тагата“. Народното верување вели дека таа привлекува солзи и меланхолија во куќата. Постои и стара изрека дека врбата „ги суши“ помладите членови на семејството ако нејзините гранки паѓаат врз кровот.

Бор (еден, осамен): Додека боровите шуми се лековити, едно осамено борче во дворот често се поврзува со осаменост. Како и елката, се верува дека борот „не трпи“ машка енергија во куќата и дека може да доведе до тоа жената да остане сама или мажите често да го напуштаат домот.

Трн (Глог или Дива капина): Иако глогот е лековит, неговото садење во дворот се избегнува бидејќи трњето симболизираат препреки, кавги и „боцкање“ меѓу домашните. Се верува дека внесува острина во комуникацијата и постојани пречки во напредокот на семејството.

Брест: Во некои краишта се верува дека брестот привлекува несреќни околности и дека неговата енергија е премногу „дива“ за мирен семеен живот. Се верува дека под неговото стебло се собираат сили кои можат да го пореметат сонот на домашните.

Бозел (Баз): Иако е исклучително лековит, старите луѓе велат дека не е добро да се засади на место каде што некогаш имало темели на стара куќа или директно пред новиот влез. Се верува дека бозелот е „дрво на прагот на другиот свет“ и дека неговите силни мириси и корени можат да донесат конфузија и болести во домот.

Сепак, ако веќе имате некое од „непожелните“ дрвја во дворот, не паничете! Најдобриот начин да го неутрализирате негативното влијание е со љубов – ако дрвото е негувано и здраво, неговата природна убавина сепак ќе преовлада.

Дрвја кои носат радост, богатство и заштита

Овие дрвја се сметаат за „дарители“ на енергија и вистински благослов за домот.

Липа: Кралица на мирот и среќата. Се верува дека во неа не удира гром и дека привлекува пари и брачна слога.

Дрен: Симбол на здравје и виталност. Го чува семејството од болести и се верува дека носи долговечност.

Вишна (Цреша): Неверојатно моќно дрво за просперитет. Колку повеќе цвета и раѓа, толку повеќе богатство ќе има во куќата. Омилена е за „сладок живот“.

Круша: Дрво на женската среќа, плодноста и нежноста. Ги смирува тензиите и помага за проширување на семејството.

Јаболко: Особено ако е засадено близу прозорец, јаболкото носи младост, убавина и позитивна атмосфера.

Леска (Лешник): Се смета за најдобар „штит“. Една гранка од леска во дворот е доволна за да ги избрка сите лоши мисли и зли намери од вашиот имот.

При изборот, секогаш слушајте ја својата интуиција. Ако некое дрво ви буди чувство на тежина, без разлика на преданието, најдобро е да не го садите близу до местото каде што спиете.