Тишина во време на бучава: Уметноста како отпор

Изложбата на Исмет Рамиќевиќ, реализирана во Македонскиот културно-информативен центар во Софија, претставува исклучително комплексен, концептуално кохерентен и теориски релевантен уметнички проект кој убедливо се позиционира во рамките на современата ангажирана и критичка уметност. Овој проект не треба да се разбере како класична изложбена поставка во традиционална смисла, туку како интердисциплинарна, трансмедиумска и процесуално ориентирана уметничка структура, која функционира како простор на истражување, преиспитување и продукција на значење. Во неговата основа лежи длабока свест за контекстот на современото време – време обележано со геополитички нестабилности, ескалација на конфликти, медиумска хиперпродукција и криза на вистината.

Проектот на Рамиќевиќ може да се чита како реакција на еден свет во кој насилството повторно се нормализира, а воените стратегии и реторики се враќаат како доминантни алатки на политичко дејствување. Наместо да се приклони кон визуелна репрезентација на оваа реалност, авторот се определува за концептуално порафиниран пристап, кој функционира преку механизми на редукција, суспензија и симболичка трансформација. Во оваа смисла, изложбата може да се интерпретира како форма на естетичка интервенција што го прекинува текот на вообичаеното перципирање, создавајќи услови за поинакво согледување на реалноста.

Клучниот концептуален столб на изложбата – „тишината“ – се развива како сложен и повеќезначен поим. Во контекст на современата медиумска култура, која се карактеризира со постојана продукција на слики, информации и наративи, тишината се јавува како ретка и радикална категорија. Таа не е празнина, туку потенцијално исполнет простор, кој овозможува концентрација, контемплација и критичко размислување. Во оваа изложба, тишината функционира како методолошка стратегија – како средство за деконструкција на доминантните дискурси и како начин за отворање на нови можности за значење.

Особено значајна е способноста на авторот да ги артикулира парадоксите на современото време без да западне во едноставни бинарни спротивставувања. Во изложбата се испреплетуваат теми на воени конфликти, човечки страдања, климатски кризи и медиумски манипулации, при што овие феномени се претставени како дел од комплексен, интерконектиран систем. Рамиќевиќ успева да ја визуелизира оваа комплексност преку редукција и симболика, избегнувајќи директна наративност и оставајќи простор за асоцијативна интерпретација.

Феноменот на дезинформации, како еден од клучните аспекти на современото општество, зазема централно место во концептуалната рамка на изложбата. Во услови кога информацијата станува инструмент на моќ, а вистината често е предмет на манипулација, уметноста се јавува како простор за критичка дистанца. Наместо да нуди готови одговори, изложбата создава амбиент во кој гледачот е повикан на саморефлексија, на преиспитување на сопствените перцепции и на активна интелектуална ангажираност.

Од аспект на медиумската артикулација, изложбата се одликува со изразена трансмедиумска структура. Комбинирањето на различни уметнички медиуми – скулптура, визуелна поезија, звук, движење и перформанс – резултира со синестетичко искуство кое ја ангажира публиката на повеќе нивоа. Овој интермедијален пристап не е само формален експеримент, туку суштински дел од концептот: преку него се артикулира идејата дека современата реалност е сложена и повеќеслојна, и дека не може да се редуцира на единствен изразен јазик.

Скулпторските елементи во изложбата функционираат како материјализирани концепти, како објекти што ја носат тежината на симболичкото значење. Тие не се затворени форми, туку отворени структури кои го повикуваат гледачот на активно толкување. Визуелната поезија, пак, внесува јазичен и семиотички слој кој ја проширува интерпретативната рамка, додека звучните и музичките елементи создаваат атмосферска димензија што ја продлабочува перцептивната комплексност.

Перформативниот сегмент на изложбата претставува клучен момент во разбирањето на нејзината процесуална природа. Музичкиот настап на авторот, реализиран со праисторискиот дувачки инструмент – окарина-стрела, воведува архетипска димензија која ја поврзува современата уметничка практика со примордијалните форми на човечко изразување. Звукот на инструментот функционира како медијатор меѓу различни временски слоеви, создавајќи чувство на континуитет и поврзаност.

Интерактивноста, како суштински елемент на проектот, ја позиционира публиката како активен учесник во процесот на создавање значење. Овој пристап е во согласност со современите теории на релационата естетика, според кои уметноста се дефинира преку односите што ги воспоставува. Преку вклучувањето на публиката, изложбата се трансформира во отворен систем, во кој значењето се создава динамично, преку интеракција и колективно искуство.

Во поширока теориска перспектива, изложбата може да се чита како критика на современата култура на спектакл, во која насилството често се претвора во визуелен и медиумски производ. Наместо да ја репродуцира оваа логика, Рамиќевиќ се определува за естетика на редукција, тишина и контемплација. Овој избор претставува свесен облик на отпор, кој ја враќа уметноста во сферата на размислувањето, чувствителноста и етичката одговорност.

Дополнително, изложбата отвора прашања за улогата на уметникот во современото општество. Рамиќевиќ не се позиционира како авторитет што нуди решенија, туку како медијатор што создава услови за дијалог и преиспитување. Оваа позиција ја нагласува важноста на уметноста како процес, а не како конечен производ, како простор на можности, а не на фиксирани значења.

Во заклучок, „Тишина во време на бучава: уметноста како отпор“ претставува значаен и релевантен придонес во современата уметничка практика. Со својата концептуална длабочина, медиумска комплексност и критичка ангажираност, изложбата на Исмет Рамиќевиќ успева да создаде простор за размислување и дијалог во време на глобални кризи и неизвесност. Таа не нуди едноставни одговори, туку иницира процес на континуирано преиспитување, потсетувајќи дека уметноста има потенцијал не само да ја рефлектира реалноста, туку и активно да учествува во нејзиното преобликување. Во време на засилена бучава – медиумска, политичка и општествена – оваа изложба нуди редок и драгоцен простор на тишина, кој се јавува како свесен, активен и суштински чин на отпор.

Проф. д-р Зоран Пејковски