Нов список на лектири за основно образование од учебната 2026/2027 година

Новиот список на лектири за основно деветгодишно образование ќе започне да се реализира од учебната 2026/2027 година.

Лектирниот список е дополнет со нови наслови од домашни и странски автори, со цел следење на стандардите од програмите, односно интерпретирање на книжевни содржини и поврзување на читањето со реалниот живот, збогатување на вокабуларот и создавање навики за читање кај учениците. Читачкото искуство помага во формирањето на личноста, влијае на критичкото размислување и на капацитетот за учење, а се негува и чувството за естетика, велат од Бирото за развој на образованието при Министерството за образование и наука.

Заедно со лектирниот список се даваат насоки за реализација на лектирите по образовни периоди, кои опфаќаат препорачани активности, развојно прилагоден пристап и насоки за работа со лектирата согласно очекуваните резултати од учењето по одделенија.

II одделение (се обработуваат 3 задолжителни + 2 изборни лектири)

Задолжителни:

„Зоки Поки“ – Оливера Николова

„Грдото пајче“ – Х. К. Андерсен

„Сказни“ – Браќата Грим

Изборни:

„Тајни незнајни“ – Киро Донев

„Нела Смела и бушавата бура“ – Билјана С. Црвенковска

„Потрага по храброст“ – Билјана Стојановска

„Бакнежи на небото“ – Иван Антоновски

„Касни-порасни“ – Петре М. Андреевски

„Песни“ – Васил Куновски

„Брзалки без врзалки“ – Стојан Тарапуза



III одделение (се обработуваат 3 задолжителни + 2 изборни лектири)

Задолжителни:

„Басни“ – Езоп

„Шеќерна приказна“ – Славко Јаневски

„Орхан“ – Неџати Зекирија

Изборни:

„Кифличката Мирна“ – Оливера Ќорверзироска

„Децата од моето училиште“ – Јадранка Клисарова

„Доктор Офболи“ – Корнеј Чуковски

„Легенда за Марфи Компирката“ – Овен Колфер

„Сакам книга“ – Александар Кујунџиски

„Нешто друго“ – Кетрин Кејв

„Било и се скрило“ – Киро Донев

„Леле, ми се скрши срцето“ – Елиф Јемениџи

„Тино од мојот влез“ – Жарко Кујунџиски

„Бел“ – Ника Гавровска

„Насмеани капки“ – Стојан Тарапуза

„Ова е твое“ – Сане Те Лоу

„Исидора Мун: Оди на училиште“ – Хариет Мункастер



IV одделение (се обработуваат 3 задолжителни + 2 изборни лектири)

Задолжителни:

„Бајки од Македонија“ – Билјана Црвенковска

„Безборовната Ела“ – Викторија Патрашку

„Волшебникот од Оз“ – Лиман Франк Баум

Изборни:

„Сказна за детето Вилен“ – Глигор Поповски

„Белата мечка, синиот кит и другите“ – Цане Андреевски

„Од згода до згода, заграб бистра вода“ – Васил Мукаетов

„Училиштен театар“ – Киро Донев

„Борко Брзозборко“ – Ксенија Маказлиева Трајчева

„Бајка за царот Нај“ – Снежана Иљоска Наумовска

„Овде во близина живее едно девојче“ – Ида Млакар Црнич

„Големата фабрика за зборови“ – Ањес де Лестрад

„Итар Пејо“ – Стале Попов

„Петар Пан“ – Џејмс Метју Бари

„Природо, љубов моја“ (еколошка читанка) – Александар Кујунџиски

„Шила“ – Јана Мишо

„Рокчето“ – Никола Маџиров

„Капетанот Торнадо“ – Миливој Матошец

„Сон на тркала“ – Стојан Тарапуза

„Ѕвездени перничиња“ – Славка Манева



V одделение (се обработуваат 3 задолжителни + 3 изборни лектири)

Задолжителни:

„Пајажината на Клементина“ – Елвин Брукс Вајт

„Пипи Долгиот Чорап“ – Астрид Линдгрен

„За копчето и за среќата“ – Јасмина Петровиќ

Изборни:

„Пинокио“ – Карло Колоди

„Убави зборови“ (избор поезија) – Иван Џепароски

„Гоце Делчев“ – Ванчо Николески

„Шах со Бах“ – Владимир Мартиновски

„Мери Попинс“ – П. Л. Траверс

„Алиса во земјата на чудата“ – Луис Карол

„Хотел за кучиња“ – Луиз Данкан

„Тори и принцот змија“ – К.В. Јохансен

„Златното јаболко“ – Христо Петрески

„Самовилското коњче“ – Душко Наневски

„Епски народни песни“ (избор) – Томе Саздов

„Дневникот од штрковото гнездо“ – Киро Донев

„Приказни големи колку дланка“ (избор) – Џанг Ќиушенг

„Џејмс и џиновската праска“ – Роалд Дал

„Измислување на светот“ – Јадранка Владова

„Мишка“ – Едвард ван де Вендел

„Дворец на опачини“ – Ристо Давчевски

„Малата голема точка“ – Цане Андреевски

„Стапка по стапка од Дојран до Попова Шапка“ – Васил Мукаетов

„Мојата бабичка не знае која сум“ – Ива Безиновиќ-Хејдон

„Насмевката на Мона Глувчева“ – Џеронимо Стилтон

„Авантурите на вујко Лео низ романските степи“ – Џанетс Леви



VI одделение (се обработуваат 3 задолжителни + 3 изборни лектири)

Задолжителни:

„Големи и мали“ – Бошко Смаќоски

„Робинзон Крусо“ – Даниел Дефо

„Матилда“ – Роалд Дал

Изборни:

„Бескрајна приказна“ – Михаил Енде

„Хајди“ – Јохана Шпири

„Мојот пријател А“ – Јадранка Владова

„Втората смена“ – Велко Неделковски

„Белото Циганче“ – Видое Подгорец

„Уличето со обетки од цреши“ – Михо Атанасовски

„Бамбино“ – Ника Гавровска

„Куферко – светскиот патник од Македонија“ – Симона Ристевска

„Двојната Лота“ – Ерих Кестнер

„Децата од Павловата улица“ – Ференц Молнар

„Сештологија“ – Ванчо Полазаревски

„Кралот на Златната река“ – Џон Раскин

„Божиќна песна во проза“ – Чарлс Дикенс

„Црни и жолти“ – Славко Јаневски

„Приказни за добра ноќ“ – Киро Донев

„Народни приказни на балканските народи“ (избор) – Томе Саздов

„Земјата на заборавените сказни“ – Билјана Црвенковска

„Тешко е да не ме сакаш“ – Јасминка Петровиќ

„Аги и Ема“ – Игор Коларов

„Децата во мобилниот телефон“ – Џоу Син

„Шерлок Холмс за деца“ – Артур Конан Дојл

„Брзосплетковска 63 и случајот со смрдливите чорапи“ – Катерина Трајановска

„Девојчето со форичката“ – Ева Камчевска

„Островот со скриеното богатство“ – Роберт Луис Стивенсон



VII одделение (се обработуваат 4 задолжителни + 3 изборни лектири)

Задолжителни:

„Силјан Штркот“ – Марко Цепенков

„Приказна за Доктор Дулитл“ – Хју Лофтинг

„Без зборови“ – Џенифер Мук Сенг

„Авантурите на Том Соер“ – Марк Твен

Изборни:

„Збунети години“ – Велко Неделковски

„Тоње Глимердал“ – Марија Пар

„Перуновата стрела“ – Нина Атанасова Шкрњариќ

„Раскази“ – Александар Поповски

„20.000 милји под морето“ – Жил Верн

„Најубави митови од антиката“ – Густав Шваб

„Игбал, мојата тајна“ – Јагода Михајловска-Георгиева

„Аз, буки“ – Видое Подгорец

„Светлина зад ридот“ – Трајче Крстески

„Од цвет до цвет“ (избор) – Адем Гајтани

„Книга за џунглата“ – Радјард Киплинг

„Раскази“ (избор) – Раде Силјан

„Мојот звук“ – Оливера Николова

„Ноќните птици“ – Тормод Хуген

„Лисичја месечина“ – Маша Огризек

„Операција чист воздух“ (прва книга) – Џеронимо Стилтон

„Пат околу светот за 80 дена“ – Жил Верн



VIII одделение (се обработуваат 4 задолжителни + 3 изборни лектири)

Задолжителни:

„Споменка“ – Горјан Петревски

„Поезија“ (избор) – Раде Силјан

„Мио, мој Мио“ – Астрид Линдгрен

„Емил и детективите“ – Ерих Кестнер

Изборни:

„Бегалка“ – Васил Иљоски

„Девојките на Марко“ – Оливера Николова

„Бојан“ – Глигор Поповски

„Цар Салтан“ – Ефтим Клетников

„Девојчето од Шестата Месечина“ – Муни Вичер

„Хаклбери Фин“ – Марк Твен

„Калеш Анѓа“ – Стале Попов

„Шармери од осмо“ – Велко Неделковски

„Добар ден тато“ – Стјепан Томаш

„Пет деца и тоа“ – Едит Незбит

„Бадникова вечер“ – Хуан Беиѓиа

„Забранета соба“ – Александра Симова-Клинчарова

„Агата Мистери – Загатката на фараонот“ – Сер Стив Стивенсон

„Гуливеровите патувања“ – Џонатан Свифт



IX одделение (се обработуваат 4 задолжителни + 3 изборни лектири)

Задолжителни:

„Застани на небото“ – Ерин Боу

„Дневникот на Ана Франк“ – Ана Франк

„Повик на дивината“ – Џек Лондон

„Малиот принц“ – Антоан де Егзипери

Изборни:

„Детството на Конески“ – Мишо Китаноски

„Белиот кловн“ – Дамир Милош

„Книга за сѐ“ – Хус Каијер

„Ванда“ – Силвија Шесто

„Чорбаџи Теодос“ – Васил Иљоски

„Бели мугри“ – Кочо Рацин

„Хари Потер и Каменот на мудроста“ – Џ. К. Роулинг

„Исти очи“ – Горјан Петревски

„Чудна случка во ноќта“ – Марк Хадон

„Момчето во пижами на риги“ – Џон Бојн

„Ен од зелената фарма“ – Луси Мод Монтгомери

„Братучед ми доаѓа“ – Ќин Венѓун

„Ти носам пустински песок“ – Винка Саздова

„Александра“ – Томе Арсовски

„Автобиографија“ – Григор Прличев

„Јас сум Акико“ – Стефан Тиќми

„Се викам храброст“ (50 приказни за македонски хероини) – приредувач Надица Фирфова

„Старецот и морето“ – Ернест Хемингвеј