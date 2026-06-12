Сали: Европската интеграција отвора нови можности за инвестиции, развој и економски партнерства

Првиот заменик-претседател на Владата и министер за европски прашања, Беким Сали, учествуваше на Бизнис форумот Македонија – Турција во Истанбул, каде ја истакна важноста од продлабочување на економската соработка и создавање нови партнерства меѓу двете земји.

Во своето обраќање, Сали нагласи дека Македонија и Турција негуваат исклучително блиски и пријателски односи изградени врз доверба, заемна почит и долгорочно партнерство.

Тој истакна дека Турција е еден од најзначајните економски партнери на државата, со значајно присуство на турски компании во индустријата, инфраструктурата, банкарството, образованието и туризмот, кои придонесуваат за економскиот развој и отворањето работни места.

Осврнувајќи се на владините приоритети, министерот Сали потенцираше дека Реформската агенда и Планот за раст на Европската Унија за Западен Балкан претставуваат значајна можност за економски напредок и поголема конкурентност.

„За првпат европската интеграција е директно поврзана со конкретни инвестиции, економски раст и постепена интеграција во Единствениот европски пазар. Тоа создава нови можности за компаниите, инвеститорите и граѓаните“, истакна Сали.

Тој ги охрабри турските компании активно да ги искористат можностите што ги нудат ИПА фондовите, Планот за раст на ЕУ и Инвестициската рамка за Западен Балкан (WBIF), посочувајќи дека Коридорите VIII и X остануваат стратешки инфраструктурни проекти од регионално значење.

Сали нагласи и дека постои голем потенцијал за соработка во обновливите извори на енергија, дигиталната трансформација, иновациите, современите технологии и производствениот сектор, оценувајќи дека европската интеграција претставува процес на модернизација, конкурентност и просперитет.(МИА)