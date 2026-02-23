 Skip to main content
23.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 23 февруари 2026
Неделник

Кривична пријава за кражба на дрва и остварена противправна имотна корист од 2.037.700 денари

Хроника

23.02.2026

ОВР Македонски Брод поднесе кривична пријава против правно лице со седиште во село Ижиште и Б.Б.(44) од Македонски Брод, одговорно лице во правното лице, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „кражба“.

Според МВР, пријавените, како концесионери на Шумско-стопанската единица „Стрмол-Латово-Коњарник“, врз основа на договор за сеча и дотур и склучени анекси на договорот, требало да извршат сеча со дотур на 1.500 кубни метри огревно дрво и 300 кубни метри техничко дрво. Освен тоа, противправно се исечени и однесени 291,19 метри кубни без приложени приемници за сеча и дотур, со што е остварена противправна имотна корист во висина од 653.228 денари по редовен ценовник или 2.037.700 денари по оштетовен ценовник.

Поврзани вести

Хроника  | 07.02.2026
Уапсен скопјанец – од фирмата каде е вработен одзел близу три милиони денари
Хроника  | 03.02.2026
ЕВН откри кражба на струја за копање биткоини, штетата е 16 милиони денари
Свет  | 01.02.2026
ВИДЕО: Маскирани крадци сред бел ден ограбија златарница во Лондон
﻿