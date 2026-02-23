 Skip to main content
23.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 23 февруари 2026
Снимка од осомничениот за серија брутални убиства во Кумановскиот Регион

Хроника

23.02.2026

Телевизијата Телма објави видео снимка од осомничениот за серија брутални убиства во Кумановскиот Регион, случај што ја потресе јавноста и отвори сомнежи за повеќе нерешени смртни случаи.

На видеото што е снимено од камери на една од куќите во близина, се гледа младиот маж од околината на Старо Нагоричане, кој веќе е во притвор поради свирепо убиство на 78 годишна жена, како се обидува да влезе во куќа, но вратата е заклучена. Според изворите на Телма се работи за дом кој се наоѓа близу местото познато како Коински Мост, а во куќата живеела сама повозрасна жена

