Товарен брод нападнат во Ормускиот Теснец

Товарен брод во Ормуската Теснина бил нападнат од неколку мали чамци, соопштија Обединетите поморски трговски операции (УКМТО), повикувајќи се на капетанот на трговскиот брод што се движел кон север.

Најновиот инцидент во последните неколку недели напади што ги поткопаа глобалните текови на нафта се случил 11 наутички милји западно од иранскиот град Сирик, според британското поморско тело, кое соопшти дека сите членови на екипажот се безбедни и дека не е пријавено никакво влијание врз животната средина.

Ниту една група првично не ја презеде одговорноста за нападот врз носачот на товар.