 Skip to main content
04.05.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 4 мај 2026
Неделник

Товарен брод нападнат во Ормускиот Теснец

Свет

03.05.2026

Товарен брод во Ормуската Теснина бил нападнат од неколку мали чамци, соопштија Обединетите поморски трговски операции (УКМТО), повикувајќи се на капетанот на трговскиот брод што се движел кон север.

Најновиот инцидент во последните неколку недели напади што ги поткопаа глобалните текови на нафта се случил 11 наутички милји западно од иранскиот град Сирик, според британското поморско тело, кое соопшти дека сите членови на екипажот се безбедни и дека не е пријавено никакво влијание врз животната средина.

Ниту една група првично не ја презеде одговорноста за нападот врз носачот на товар.

Од почетокот на војната во Иран, бродовите постојано се напаѓаат во Ормуската Теснина. Иран, кој беше нападнат од САД и Израел, во голема мера го запре превозот преку оваа клучна транспортна рута преку напади и закани. САД, пак, воведоа поморска блокада врз Иран и досега запреа 49 брода“, соопшти американската регионална команда ЦЕНТКОМ на „X“.

Поврзани вести

Свет  | 02.05.2026
Јужнокорејскиот шеф надипломатијата разговарал со својот ирански колега за Ормутскиот Теснец
Свет  | 24.04.2026
Фон дер Лајен ќе го штити и Ормутскиот теснец
Свет  | 22.04.2026
Иран заплени два контејнерски брода во близина на Ормутски Теснец