Петок, 24 април 2026
Фон дер Лајен ќе го штити и Ормутскиот теснец

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, предложи проширување на воената операција на Европската Унија за заштита на трговската пловидба на Блискиот Исток, во услови на блокада на Ормуска Теснина.

По состанокот со лидерите на ЕУ, претседателите на Египет, Либан и Сирија, како и со престолонаследникот на Јордан, таа изјави дека може да се разгледа проширување на мандатот на мисии како операцијата „АСПИДЕС“, од едноставна заштита кон пософистицирана заедничка поморска координација.

Таа нагласи дека постои потреба да се оди „подалеку од реактивно управување со кризи“.

Фон дер Лајен повика и на воспоставување структурна соработка за зголемување на производството на вооружување.

Операцијата „АСПИДЕС“ на ЕУ беше покрената во 2024 година со цел заштита на трговската пловидба во Црвеното Море и Аденскиот Залив, пред сè од напади на јеменската милиција Хути.

Откако САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари, Иран возврати со фактичка блокада на Ормуска Теснина, заканувајќи се со напади врз бродови што нема да добијат дозвола за пловидба.

Блокадата предизвика сериозни нарушувања во глобалната трговија, доведувајќи до раст на цените на енергенсите и итни мерки за спречување недостиг на гориво

