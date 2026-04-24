Ѓорѓиевски: Отворена првата Инфо-канцеларија на „Скопје 2028“

Официјално е отворена првата Инфо-канцеларија на „Скопје 2028“, соопшти вечерва скопскиот градоначалник Орце Ѓорѓиевски на неговата Фејсбук-страница.

– Вечерва, во Музејот на град Скопје, во присуство на гости од Европа, го направивме првиот чекор кон уште поотворена, подостапна и поинклузивна комуникација со граѓаните. Оваа Инфо-канцеларија е нов простор каде граѓаните ќе можат одблиску да се информираат за процесот, активностите и визијата поврзани со Скопје како Европска престолнина на културата во 2028 година – напиша Ѓорѓиевски.

Тој додаде дека ова е само почеток. Во следниот период, како што информираше градоначалникот, вакви инфо-точки ќе бидат отворени и во други јавни установи низ градот, со цел „Скопје 2028“ да биде поблиску до секој граѓанин, до секоја населба и до секоја заедница.

– Сите јавни установи под надлежност на Град Скопје ќе добијат свои инфо-канцеларии, како места за информирање, комуникација и вклучување на граѓаните во овој значаен процес. Титулата „Европска престолнина на културата“ не ја гледаме само како културен настан, туку како историска можност за вистинска трансформација на Скопје – додаде скопскиот градоначалник.

Во објавата пишува и дека ова е процес што ќе допре до инфраструктурата, урбаното уредување, социјалната грижа, јавниот простор, културните установи, младите, креативните индустрии и сите пори на градскиот живот.