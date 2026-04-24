Koj го има среќен е: Ова е најскапиот метал

Родиумот е најскапиот природен метал на глобалниот пазар и неговата цена надминува 325 долари по грам, изјави професорот на Рускиот економски универзитет „Плеханов“, Михаил Гордиенко.

Гордиенко наведе дека родиумот се наоѓа во групата платинести метали и дека неговата висока цена е последица на фактот што не постои таргетирано рударење, туку се добива како спореден производ при експлоатација на платина и паладиум.

Според него, влезот на пазарот зависи од развојот на тие наоѓалишта. Тој истакна дека се очекува пазарот во иднина да зависи од продолжувањето на векот на постојните рудници, проширувањето на постојните капацитети и преработката на отпад, а не од отворање на нови големи наоѓалишта.

Според неговите наводи, околу 80 отсто од родиумот се користи во автомобилските катализатори за намалување на штетните емисии.

Податоците на Геолошкиот завод на САД покажуваат дека Јужна Африка има 72 отсто од светските резерви на метали од платинестата група, Русија 10 отсто, а Зимбабве осум отсто, додека останатите земји имаат помалку од еден отсто