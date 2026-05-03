 Skip to main content
03.05.2026
Република Најнови вести
Недела, 3 мај 2026
Неделник

Објавени нови детали за мировниот план на Иран испратен до САД

Свет

03.05.2026

Иран испратил нов мировен предлог до Соединетите Американски Држави преку Пакистан со цел да се стави крај на војната во рок од 30 дена и планира да го трансформира сегашниот прекин на огнот во траен мир. „Ал џезира“ го детализира најновиот трифазен план на Иран.

Според изворите, иранскиот план се состои од три главни фази. Предлогот предвидува обврска за ненапаѓање, што би се однесувало и на Израел, со цел да се спречи враќањето на конфликтот и да се прекинат борбите на целиот Блиски Исток. Во првата фаза, постепено би се отворила Ормуската Теснина и би се укинал блокадата на иранските пристаништа од страна на САД, додека Техеран би ја презел одговорноста за отстранување на морските мини.

Најновиот предлог на Иран од 14 точки е одговор на планот од девет точки на САД. Според полуофицијалната агенција „Нур њуз“, која е блиска до иранските безбедносни служби, Техеран бара САД да ги укинат санкциите, да ја прекинат поморската блокада, да ги повлечат американските сили од регионот и да ги прекинат сите непријателства, вклучително и војната на Израел во Либан.

Иако американскиот претседател Трамп го отфрли иранскиот предлог минатата недела, разговорите продолжија и се чини дека се одржува кревко тринеделно примирје.

Во средината на обновените дипломатски напори, иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, денеска разговараше со својот омански колега Бадр ал-Бусаиди. Оман посредуваше во претходните рунди разговори меѓу САД и Иран пред почетокот на војната. 

Поврзани вести

Свет  | 03.05.2026
Две третини од Американците веруваат дека земјата се движи во погрешна насока
Свет  | 03.05.2026
Иран предлага 30-дневен прекин на огнот наместо продолжување на примирјето
Свет  | 03.05.2026
„Ројтерс“: Трамп сака да објави победа во војната, американските разузнавачи испитуваат како Иран би реагирал на тоа