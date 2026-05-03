Објавени нови детали за мировниот план на Иран испратен до САД

Иран испратил нов мировен предлог до Соединетите Американски Држави преку Пакистан со цел да се стави крај на војната во рок од 30 дена и планира да го трансформира сегашниот прекин на огнот во траен мир. „Ал џезира“ го детализира најновиот трифазен план на Иран.

Според изворите, иранскиот план се состои од три главни фази. Предлогот предвидува обврска за ненапаѓање, што би се однесувало и на Израел, со цел да се спречи враќањето на конфликтот и да се прекинат борбите на целиот Блиски Исток. Во првата фаза, постепено би се отворила Ормуската Теснина и би се укинал блокадата на иранските пристаништа од страна на САД, додека Техеран би ја презел одговорноста за отстранување на морските мини.

Најновиот предлог на Иран од 14 точки е одговор на планот од девет точки на САД. Според полуофицијалната агенција „Нур њуз“, која е блиска до иранските безбедносни служби, Техеран бара САД да ги укинат санкциите, да ја прекинат поморската блокада, да ги повлечат американските сили од регионот и да ги прекинат сите непријателства, вклучително и војната на Израел во Либан.

Иако американскиот претседател Трамп го отфрли иранскиот предлог минатата недела, разговорите продолжија и се чини дека се одржува кревко тринеделно примирје.

Во средината на обновените дипломатски напори, иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, денеска разговараше со својот омански колега Бадр ал-Бусаиди. Оман посредуваше во претходните рунди разговори меѓу САД и Иран пред почетокот на војната.