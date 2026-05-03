 Skip to main content
03.05.2026
Република Најнови вести
Недела, 3 мај 2026
Неделник

Историска титула во Швајцарија за клубот во кој настапува македонскиот репрезентативец

Фудбал

03.05.2026

Facebook / FC Thun

Шампионската трка во швајцарското фудбалско првенство официјално заврши со историски триумф на Тун во чиј редови настапува македонскиот репрезентативец Елмин Растодер.

На три кола до крајот на првенството, Тун е првопласиран со 74 бодови, недостижни 11 повеќе од второпласираниот Сент Гален, кој попладнево загуби на домашен терен од Сион со 3-0.

За Тун ова е првата шампионска титула во 128-годишната историја на клубот, откако минатата сезона избори пласман во Супер лигата, по петгодишно отсуство.

Македонскиот репрезентативец Растодер даде голем придонес во освоената титула, постигнувајќи 13 голови, а додаде и шест асистенции.

Поврзани вести

Македонија  | 29.04.2026
Мицкоски по средбата со претседателот на Швајцарија: Билатералните односи ќе се продлабочуваат
Свет  | 18.03.2026
Несреќа во швајцарски ски-центар: Едно лице загина по пад на кабина од жичница
Свет  | 15.03.2026
Швајцарија не дозволи летови на американските воени авиони над земјата