Andy Feliciotti on Unsplash

Две третини од Американците веруваат дека земјата се движи во погрешна насока, а повеќето испитаници се незадоволни од начинот на кој претседателот Доналд Трамп се справува со некои важни прашања, покажува најновата анкета на „Еј-Би-Си њуз“, „Вашингтон Пост“ и Ипсос.

Рејтингот на одобрување на Трамп падна на 37 проценти, што е најниско ниво во овој претседателски мандат, додека 62 проценти од испитаниците не го одобруваат, што е рекордно високо ниво во двата негови претседателски мандати.

Трамп е поддржан од лојални членови на неговата партија, при што 85 проценти од републиканците го одобруваат неговиот настап, но уделот на републиканците кои „силно го поддржуваат“ падна на 45 проценти.

Околу три четвртини (76 проценти) од Американците не го одобруваат начинот на кој Трамп се справува со трошоците за живот во Соединетите Држави, додека само 23 проценти од испитаниците го поддржуваат.

За време на неговата кампања, Трамп постојано ветуваше дека ќе ги намали трошоците за Американците.

Според анкетата, околу две третини од Американците, или 65 проценти, не го одобруваат начинот на кој Трамп се справува со економијата, што е рекордно високо ниво за време на двата негови претседателски мандати.

Сличен удел на Американци не го одобруваат начинот на кој Трамп се справува со ситуацијата со Иран, или 66 проценти, и односите со сојузниците на САД (65 проценти), додека околу една третина од испитаниците го одобруваат начинот на кој тој се справува со секое од овие прашања.

Во исто време, мнозинството Американци велат дека употребата на воена сила на САД против Иран била грешка, покажува анкетата.

Околу шест од 10 Американци се незадоволни од начинот на кој Трамп се справува со даноците, додека нешто помалку од 40 проценти се.

Кога станува збор за прашањето за имиграцијата, 59 проценти од испитаниците не ги одобруваат политиките на Трамп, додека 40 проценти ја одобруваат, што е практично ист процент како и во анкетата од февруари.

Во оваа фаза од изборниот циклус, демократите се помотивирани и поверојатно е да кажат дека претстојните среднорочни избори за Конгресот се важни, покажа анкетата.

Меѓу регистрираните гласачи, 49 проценти рекле дека би гласале за демократски кандидат доколку среднорочните избори се одржат денес, додека 44 проценти рекле дека би гласале за републиканец, покажува анкетата.