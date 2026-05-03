Украински дрон погодил лабораторија во нуклеарната централа Запорожје

Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ) соопшти дека добила известување од нуклеарната централа Запорожје за дрон кој денеска ја погодил нејзината Лабораторија за контрола на надворешно зрачење (ЕЦРЛ).

МААЕ соопшти дека нема извештаи за повредени. Сè уште не е познато дали лабораторијата е оштетена.

Управата на нуклеарната централа Запорожје претходно денеска соопшти дека ги информирала инспекторите на МААЕ кои ја посетиле централата за нападите на украинските вооружени сили врз централата, додавајќи дека централата сега работи во безбеден режим.

Претходно, генералниот директор на МААЕ, Рафаел Гроси, изјави дека нападите врз или во близина на нуклеарните централи би можеле да ја загрозат нуклеарната безбедност и не треба да се случуваат, и испрати тим експерти да го истражат нападот врз нуклеарната централа Запорожје.

Нуклеарната централа Запорожје објави дека во напад со украински дрон врз локацијата на транспортна работилница во понеделникот загинал возач на централата.