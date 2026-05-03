Како храната влијае на менталното здравје?

Одамна е докажано дека изборот на храна влијае на расположението и дека храната, односно нејзината улога во одржувањето на силно ментално здравје, е клучна.

Сè има своја научна основа, а листата на храна на која вреди да се обратите заради добро чувство е долга и инспиративна.

Покрај тоа што се чувствуваме подобро кога негуваме умереност и дисциплина, важно е и она што го јадеме. Врската помеѓу исхраната и емоциите произлегува од блиската врска помеѓу мозокот и гастроинтестиналниот тракт, објавува City Magazine.

Во овој тракт има многу бактерии кои влијаат на производството на невротрансмитери, хемиски супстанции кои постојано пренесуваат пораки од цревата до мозокот.

Одредени намирници го зголемуваат нивото на серотонин во телото и директно влијаат на расположението, подобрата концентрација и чувството на задоволство.

Серотонинот е важна хемикалија и невротрансмитер во човечкото тело кој помага во регулирањето на расположението. И кој најмногу се произведува во дигестивниот систем.

И јадењето здрава храна го поттикнува растот на „добри“ бактерии, што директно позитивно влијае на производството на невротрансмитери. Мозокот ги прима овие позитивни пораки гласно и јасно, а нашите емоции го одразуваат тоа. И обратно – храната со низок квалитет може да создаде воспаление и лоша средина во дигестивниот систем и да предизвика разни заболувања.

Докажано е дека здравата исхрана обезбедува помалку промени во расположението, подобра концентрација и целокупна благосостојба, како и ги ублажува симптомите на депресија и анксиозност.

Луѓето кои следат медитеранска исхрана или консумираат здрава храна како овошје, зеленчук, интегрални житарки и посни протеини имаат 25% до 35% помал ризик од депресија од оние чија исхрана е богата со преработена храна и шеќер.

Темниот, лиснат зеленчук се рангира високо на листата на храна што е добра за менталното здравје. Храната како кељ, спанаќ и брокула е полна со витамини и минерали како магнезиум, калиум, фолна киселина и витамин Б-12.

Редовната консумација на овој зеленчук, кој му обезбедува на телото добри цревни бактерии, може да го подобри расположението и да ја намали анксиозноста и депресијата.

И редовното консумирање на јаткасти плодови и мешунки ја намалува анксиозноста и депресивните расположенија. Оревите, бадемите, гравот и леќата се основните состојки на здравата исхрана – храна што содржи здрави масти, протеини, влакна, магнезиум…

Здравите масти се исто така важни, имено оние што се наоѓаат во масната риба, маслиновото масло и авокадото. Тие имаат антиинфламаторни својства, а се и корисни, исто како бобинките – боровинки, малини и јагоди.

Различните бобинки се богати со влакна и витамин Ц и помагаат во регулирањето на нивото на кортизол, хормон што се ослободува за време на стресни услови и ситуации. Се препорачува да консумирате неколку бобинки барем еднаш дневно.

Истражувањата, исто така, покажаа дека можете да го направите вашето ментално здравје постабилно и посилно со додавање ферментирана храна во вашето дневно мени што ги поттикнува здравите цревни бактерии – јогурт, кисела зелка, кисели краставички, кисели краставички.

Што треба да се избегнува?

Едноставните шеќери што се наоѓаат во бонбоните или сокот можат да предизвикаат ненадеен скок (а потоа и пад) на нивото на шеќер во крвта, што може да доведе до наплив на енергија, проследено со летаргија и екстремна расположеност. Флуктуациите на шеќерот во крвта исто така можат да ги влошат многу симптоми поврзани со анксиозност.

Треба да се избегнува и храна со висока содржина на транс масти. Зборуваме за брза храна (чипс, пица, скара…) која, поради својот состав и начин на подготовка, има лош ефект врз цревната флора, предизвикува воспаление и го спречува производството на омега-3 масни киселини. Резултатот е нарушена рамнотежа и намалено ниво на серотонин во телото.

А преработената, индустриска храна полна со адитиви, сол или шеќер е катастрофална за производството на серотонин во цревата. Експертите советуваат ограничување или избегнување на брзи, практични опции кога станува збор за храна. И тие препорачуваат, заради долгорочно добро ментално здравје, да бидете нежни кон себе и да правите здрави избори.