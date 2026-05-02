Вучиќ: Избори во Србија или на 12 јули или наесен

Фејсбук профил на Александар Вучиќ

Српскиот претседател Александар Вучиќ синоќа изјави дека изборите во Србија ќе се одржат или на 12 јули или помеѓу октомври и крајот на ноември оваа година.

Сè е најдоцна во следните шест и пол месеци, а можеби и два и пол месеци. Во зависност од ситуацијата во земјата и ситуацијата во светот, ќе се водиме од државните интереси и причини. Верувам дека изборите ќе бидат демократски“, изјави Вучиќ за ТВ Пинк.

Тој најави дека препораките на ОДИХР ќе бидат целосно усвоени во Народното собрание, како и одлуките на Венецијанската комисија кога станува збор за судството.

Сè што сте побарале, ќе го добиете, а потоа народот ќе има можност да каже што мисли за сè и каква иднина сака. Дали сакаат враќање во минатото, дали сакаат враќање во празни фабрики, во одземање работни места, предаторска приватизација, понатамошно губење на територија како што имавме од 2000 до 2012 година, или сакаат да продолжат по патот на развој и просперитет. Мислам дека пред народот ќе има прилично јасен избор“, рече Вучиќ.

Тој синоќа изјави и дека во споредба со истражувањето за поддршка на политичките партии од агенцијата Фактор Плус, кое беше објавено вчера, постои малку поинакво истражување, за кое смета дека е попрецизно.



Ги почитувам овие луѓе, тие се луѓе кои прават истражувања. Имате такви кои објавуваат истражувања, но не ги прават. Овие луѓе ги прават од Фактор Плус. Јас имам малку поинакво истражување за кое верувам дека е поточно“, изјави Вучиќ за ТВ Пинк кога беше замолен да ги коментира резултатите од анкетата на јавното мислење на Фактор Плус, според која, доколку парламентарните избори се одржаа во недела, Српската напредна партија ќе освоеше 46,4 проценти, додека Студентската листа – Владан Ѓокиќ ќе имаше 28,7 проценти од гласовите.

Тој исто така рече дека за него е многу поважно што на сите места во Србија каде што се одржаа повторени избори, разликата се зголемила од Бајина Башта и Књажевац.



Српскиот претседател синоќа изјави и дека очекува решение за НИС до 22 мај и нагласи дека сака луѓето да знаат дека Србија успеала да функционира во такви услови од октомври.



Рафинеријата работи на ладен тек, на топол тек, работи, не работи, имате санкции, немате санкции, тие се ефикасни, не се“, рече Вучиќ.



Потсетувајќи дека во светот има голема криза во врска со изворите на енергија, тој нагласи дека луѓето во Србија не ја почувствувале ниту еден час.



И гледате како оние што ја сакаат мојата глава, што сакаат рушење, никогаш не стоеле во ред некаде, а сега купуваат многу нешто затоа што имаат доверба во својата земја, затоа што знаат дека ова е сериозна држава, затоа што знаат дека ова не е државата како кога владееле. Тие знаат дека е сериозна држава и кога велиме дека имаме доволно од нешто, дека имаме доволно, и јас не гарантирам дека сè ќе биде идеално, ниту пак може да биде ако оваа ситуација во светот продолжи“, рече Вучиќ.

Тој додаде дека сè во светот станува покомплицирано, во секоја смисла.