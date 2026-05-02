На 5 мај во Драмски гостува Народен театар Охрид со „Парите се отепувачка“

На петти мај (вторник) во 20 часот на сцената „Ристе Стефановски“ во Драмски театар Скопје гостува Народен театар Охрид со претставата „Парите се отепувачка“: Гостувањето е во рамките на одбележувањето 80 години јубилеј Драмски театар Скопје.

Колку чини еден живот ставен на пауза? „Парите се отепувачка“ ја отвора вечната дилема за цената на печалбарството – не во пари, туку во време, љубов и изгубени мигови што не се враќаат. Класика што и денес удира право во сржта, со силна сценска енергија и прашања што долго остануваат со вас.



Играат:

МИТРЕ – Стрезо Стаматовски

АНЃЕЛЕ – Филип Кипровски

МАРА – Марија Новак

КАТА – Адријана Билаловиќ-Тодороска

СОФРЕ – Никола Тодороски