Со 1 јаболко и 1 јајце направете го овој вкусен рецепт

Потребни состојки:

– 1 јајце
– 2 лажици шеќер
– 8 г ванилин шеќер
– прстофат сол
– 125 г густ јогурт или кисела павлака
– 2 лажици масло од сончоглед
– 380 г брашно
– 8 г прашок за печиво
– 1 јаболко, ситно исечкано
– 1 рака суво грозје
– кристален шеќер за посипување
– масло за пржење

Постапка:

1. Во длабок сад, разматете го јајцето заедно со шеќерот, ванилиниот шеќер и прстофат сол. Додајте го густиот јогурт или киселата павлака и мешајте со жица додека смесата се соедини.

2. Во смесата додајте го маслото од сончоглед и промешајте.
3. Постепено додавајте го брашното помешано со прашокот за печиво. Потоа, вмешајте го ситно исечканото јаболко и сувото грозје.

4. Месете ја смесата со лажица, а потоа и со раце додека се добиете компактно и меко тесто.

5. Со лесно намастени дланки, кинете парчиња од тестото и формирајте топчиња со големина на орев. Редете ги на лесно набрашнета површина.

6. Загрејте масло во длабок сад на умерена температура. Спуштајте ги топчињата во топлото масло и пржете ги додека добијат златнокафеава боја од двете страни.

7. Извадете ги топчињата на кујнска хартија за да се исцеди вишокот масло, а потоа извалкајте ги во кристален шеќер додека се уште топли.

