Сатурн во Овен и ретрограден Меркур: Период на одлуки и затворања

Годинашниот февруари, според астролошките толкувања, означува период на премин што може долго да се памети. Втората половина од месецот носи промена на атмосферата, која многумина ја доживуваат како тивок, но решителен крај на една исцрпувачка животна фаза, пишува „Атма“.

На небото се случуваат неколку значајни астролошки движења. На 13 февруари Сатурн преминува од последните степени на Риби во првите степени на Овен, отворајќи нов циклус на одговорност и позрели животни одлуки. Само неколку дена подоцна, на 17 февруари, се случува прстенесто затемнување на Сонцето во знакот Водолија, што симболично укажува на прекин со сè што станало ограничувачко — особено во однос на идните планови, заедницата и личната индивидуалност.

Крајот на месецот носи дополнителен акцент на интроспекцијата. На 26 февруари Меркур започнува ретроградно движење низ Риби, каде што веќе се наоѓаат Сонцето и Венера. Овој период може да ги врати мислите кон стари ситуации, разговори и одлуки што останале недовршени. Во меѓувреме, Јупитер ретроградно се движи низ Рак и ги нагласува темите на сигурност, домот и емоционалната стабилност.

Сите овие процеси се случуваат во редок спој на Сатурн и Нептун на самиот почеток на Овен. Идеалите, соништата и долгогодишните одбранбени механизми се соочуваат со реалноста. За некои хороскопски знаци, ова може да значи затворање на една долга и исцрпувачка животна приказна.

Во втората половина од февруари особено се издвојуваат четири хороскопски знаци, кај кои промените се чувствуваат најсилно. Затворањето на старото поглавје не доаѓа само преку надворешни околности, туку и преку лична одлука — избор на сопствените граници, вредности и идниот животен пат.