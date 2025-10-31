Здравствени состојби поради кои може да не се дозволи влез во авион

Патувањето со медицинска состојба или болест може да биде стресно, па и ризично и опасно во многу случаи. Иако авионскиот персонал е обучен да се справува со итни случаи, некогаш е потребна и професионална медицинска помош. Во таа смисла, неколку здравствени состојби се сметаат за особено опасни за патување и лет, па авиокомпаниите имаат право да ги прашаат патниците, па ако треба – и да не им дозволат да се качат во авион.

Кога авиокомпанијата може да каже „не“?

Главната грижа на секоја авиокомпанија е безбедноста на сите патници и екипажот. Ова вклучува и очигледни случаи како што се пијанство или заразни болести, но и проценка на општото здравје на патникот што може да бара непланирано слетување.

Авиокомпаниите, исто така, обрнуваат внимание на состојбите коишто би можеле да се влошат за време на летот поради промени во притисокот и условите во кабината.

Кои состојби претставуваат најголем ризик?

Тука има неколку заболувања: Нестабилни срцеви или белодробни состојби што може да се влошат на големи надморски височини; неодамнешна операција – воздухот на поголема надморска височина може да предизвика сериозни компликации; гипс на скршеница – ​​ако не е правилно поставен или пресечен за да овозможи ширење на ткивото, нискиот притисок во леталото може да предизвика многу болно отекување на рацете или нозете; напредна бременост – патувањето обично не се препорачува по 28-та недела од бременоста поради можноста за предвремено породување.

Исто така, имало случаи каде што на лица со Паркинсонова болест им е одбиено качување во авион. Сепак, лекарите нагласуваат дека оваа состојба сама по себе не треба да биде пречка за летање, пишува „Дејли мејл“ (Daily Mail).

Важно е да пиете многу течности за време на летот за да се избегне дехидрација, што е особено важно ако имате низок крвен притисок. Така, ако екипажот знае дека имате Паркинсонова болест, ќе се погрижат редовно да ви се нуди напиток. Затоа, клучно е секогаш да го информирате персоналот за какви било медицински состојби пред качувањето, за да бидат подготвени да помогнат доколку е потребно, наведува здружението.

Видливите повреди, исто така, може да бидат пречка

Меѓу другите пречки коишто може да Ве симнат од авион се видливите повреди, како и навидум мали симптоми на постојана кашлица, дијареја, повраќање, грип, или дури и невообичаено неправилно одење. Евентуална заразна болест може да биде опасна за другите патници на летот.

Доколку сметате дека неправедно ви е одбиен влез во авионот, имате право на жалба. Вообичаено, прв чекор е допис и отворената комуникација со превозникот, што е и најдобриот начин да се обезбеди безбеден и пријатен лет.