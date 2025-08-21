Зеленски очекува наскоро да се разјасни какви безбедносни гаранции ѝ се нудат на Украина

Креирано со помош на AI

Украина ќе одржи интензивни состаноци за да разбере какви безбедносни гаранции се подготвени да обезбедат нејзините сојузници откако доби сигнали дека САД ќе поддржат дискусии насочени кон прекин на војната меѓу Русија и Украина, изјави украинскиот претседател Володимир Зеленски.

Деталите се разработуваат меѓу советниците за национална безбедност и воените претставници, а Зеленски верува дека ќе има повеќе информации во рок од 10 дена. Потоа очекува да биде подготвен да одржи директни разговори со рускиот претседател Владимир Путин, за првпат од почетокот на инвазијата.

Разговорите би можеле да се одржат и во трилатерален формат заедно со американскиот претседател Доналд Трамп, рече Зеленски.

-Сакаме да ја разбереме архитектурата на безбедносните гаранции во рок од седум до десет дена. И врз основа на тоа разбирање, имаме за цел да одржиме трилатерален состанок. Тоа беше мојата логика, им рече Зеленски на новинарите по патувањето во Вашингтон со европски претставници.

Тој додаде дека рамката на безбедносните гаранции е блиска до Член 5 – заедничка одбранбена гаранција на НАТО, според кој нападот врз една членка се смета за напад врз сите нив.