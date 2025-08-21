Зеленски очекува наскоро да се разјасни какви безбедносни гаранции ѝ се нудат на Украина

 Skip to main content
21.08.2025
Република Најнови вести
Четврток, 21 август 2025
21.08.2025

Украина ќе одржи интензивни состаноци за да разбере какви безбедносни гаранции се подготвени да обезбедат нејзините сојузници откако доби сигнали дека САД ќе поддржат дискусии насочени кон прекин на војната меѓу Русија и Украина, изјави украинскиот претседател Володимир Зеленски.

Деталите се разработуваат меѓу советниците за национална безбедност и воените претставници, а Зеленски верува дека ќе има повеќе информации во рок од 10 дена. Потоа очекува да биде подготвен да одржи директни разговори со рускиот претседател Владимир Путин, за првпат од почетокот на инвазијата.

Разговорите би можеле да се одржат и во трилатерален формат заедно со американскиот претседател Доналд Трамп, рече Зеленски.

-Сакаме да ја разбереме архитектурата на безбедносните гаранции во рок од седум до десет дена. И врз основа на тоа разбирање, имаме за цел да одржиме трилатерален состанок. Тоа беше мојата логика, им рече Зеленски на новинарите по патувањето во Вашингтон со европски претставници.

Тој додаде дека рамката на безбедносните гаранции е блиска до Член 5 – заедничка одбранбена гаранција на НАТО, според кој нападот врз една членка се смета за напад врз сите нив.

Се разгледува можноста состанокот да се одржи во Швајцарија, Австрија или Турција, додаде Зеленски.

