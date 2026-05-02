Зеленски: Невообичаена активност на границата со Белорусија

Претседателот на Украина предупреди дека надлежните украински служби регистрирале „невообичаена активност долж украинско-белоруската граница“.

-Вчера имаше некои прилично необични активности долж украинско-белоруската граница, на белоруската страна“, рече Зеленски во своето редовно дневно обраќање до нацијата.

Тој наведе дека Украина внимателно ја следи ситуацијата, дека држи сè под контрола и оти ќе реагира доколку биде потребно, но не изнесе дополнителни детали.

Украинското воено воздухопловство и граничните служби засега не дадоа коментар. Зеленски во последните недели упати апел до официјален Минск повеќе да не се меша во руско-украинската војна.