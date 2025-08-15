 Skip to main content
15.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 15 август 2025
Неделник

Зеленски бара тројна средба по самитот Путин–Трамп на Алјаска

Свет

15.08.2025

Украинскиот претседател Володимир Зеленски, кој не присуствува на американско-рускиот самит во Алјаска, изјави дека очекува извештај од разузнавачките служби за содржината на разговорите.

„Денеска очекувам извештај од нашите разузнавачки служби за моменталните намери на руската страна и подготовките за средбата во Алјаска“, напиша Зеленски на Телеграм.

Тој истакна дека главната цел е разговорите меѓу рускиот претседател Владимир Путин и американскиот претседател Доналд Трамп да го отворат патот за тројна средба, во која би учествувал и самиот тој.

„Време е да се стави крај на војната, а Русија мора да ги преземе соодветните чекори. Сметаме на Америка,“ нагласи Зеленски.

Путин и Трамп денеска треба да се сретнат во Анкорејџ за првпат по почетокот на инвазијата во февруари 2022 година. Се очекува фокусот да биде на можните патишта за постигнување примирје. 

