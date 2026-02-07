Зависноста на Европа од американскиот течен природен гас надмина 63 проценти

venti-views-on-unsplash

Во јануари, зависноста на ЕУ од нејзините два најголеми добавувачи на течен природен гас (ЛНГ), САД и Русија, достигна рекордно ниво, што предизвика загриженост во рамките на блокот дека регионот сè уште не е во можност да го диверзифицира своето снабдување со енергија, објави „Блумберг“.

Според податоците за следење на бродовите, во јануари, ЕУ добила повеќе од 80 проценти од својот течен природен гас од САД и Русија. Ова претставува остар пресврт во споредба со пред четири години, кога другите добавувачи учествуваа со околу половина од вкупните количини за време на енергетската криза.

Растечкиот удел на американските испораки, кои сега сочинуваат 63 проценти од увозот, предизвикува посебна загриженост, објавува „Блумберг“. Голем број европски политичари предупредуваат дека блокот би можел да стане зависен од американската администрација која сè повеќе користи финансиски притисок дури и против долгогодишните сојузници.

Испораките на руски ЛНГ во ЕУ, исто така, остануваат на рекордно високо ниво, сочинувајќи 18 проценти од вкупниот увоз минатиот месец.

Во јануари, преостанатите 19 проценти од увозот на течен природен гас во блокот беа обезбедени од земји како Алжир, Катар, Норвешка и Тринидад и Тобаго, што е најнизок удел од 2017 година.