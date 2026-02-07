Полицијата употреби солзавец и водени топови на протестот против ЗОИ во Милано

Screenshot

На протестот против Зимските олимписки игри во Милано денеска дојде до конфликт меѓу демонстрантите и полицијата.

Иако митингот почна како мирна прошетка, ситуацијата ескалираше кога некои учесници почнаа да фрлаат факели и шишиња кон полицијата, карабињерите и членовите на Финансиската гарда.

Полицијата одговори со употреба на водени топови и солзавец, објавува Милано Тудеј.

Протестот, на кој учествуваа околу 10.000 лица, беше организиран од Комитетот против домаќинството на Олимписките игри (CIO), како и од локалните синдикати, здруженија за права на домување и социјални центри.

Демонстрантите го изразија своето противење на економскиот модел што го сметаат за неодржлив за градот Милано.

Кога конвојот стигна до улицата Марокети, група маскирани демонстранти облечени во црно почнаа да фрлаат факели и шишиња кон полицијата и карабињерите, што предизвика реакција од безбедносните сили.

Иако судирите траеја само неколку минути, ситуацијата доведе до неколку апсења.

Протестниот марш продолжи, а полицијата беше особено присутна во близина на Олимпиското село, со цел да се спречат понатамошни собири.

Учесниците во колоната долга речиси четири километри изразија и различни политички ставови, носејќи транспаренти со антиолимписки слогани.

На почетокот на протестот, тие изведоа „флеш моб“ со кревање картонски дрвја како симбол на уништувањето на шумите во Кортина поради изградбата на олимписки објекти.

Меѓу демонстрантите беше и пропалестинска група која носеше транспаренти против израелската окупација на Газа.