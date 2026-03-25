25.03.2026
Унгарија го запира гасот кон Украина, објави Орбан

25.03.2026

Унгарија ќе го прекине снабдувањето со гас кон Украина сè додека не се обнови работата на нафтоводот Дружба, соопшти унгарскиот премиер Виктор Орбан преку видео објава на Фејсбук.

Постепено ги запираме испораките на гас од Унгарија кон Украина и ќе го складираме гасот што останува кај нас во Унгарија – изјави Орбан.

Прекинот на испораките преку нафтоводот „Дружба“, кој се случи во јануари, предизвика тензии меѓу Будимпешта и Киев, како и блокада на финансиска помош од Европската Унија за Украина. Во меѓувреме, Брисел предложи испраќање експертска мисија за инспекција на оштетената инфраструктура.

Украина подоцна прифати техничка и финансиска помош од ЕУ за санација на нафтоводот и обновување на испораките.

Во моментов, Унгарија и Словачка не добиваат руска нафта преку „Дружба“ уште од крајот на јануари, кога Киев соопшти дека нафтоводот бил оштетен во руски напад во западниот дел на земјата.

Будимпешта испрати и сопствена мисија во Украина за утврдување на состојбата на терен, но засега нема официјални информации за резултатите. Унгарија и Словачка, како единствени членки на ЕУ што сè уште увезуваат руска нафта, ја обвинуваат Украина дека намерно го одложува обновувањето на испораките од политички причини.

Поврзани вести

Свет  | 25.03.2026
Орбан има водство пред изборите во Унгарија
Свет  | 25.03.2026
Орбан: Унгарија ќе го стопира гасот за Украина додека не се обнови „Дружба“
Свет  | 25.03.2026
Трамп ги повика Унгарците да гласаат за Орбан
