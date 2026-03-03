 Skip to main content
03.03.2026
Вторник, 3 март 2026
Украина нè уценува со нафта, ѝ пиша Орбан на Урсула фон дер Лајен

Свет

03.03.2026

Унгарскиот премиер Виктор Орбан ја обвини Украина за уценување и намерно блокирање на испораките на нафта преку нафтоводот Дружба со цел да се меша во унгарската изборна кампања.

Во писмо испратено до претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, Орбан побара итна реакција од Брисел и рече дека нема да попушти на притисокот од Киев, а содржината ја објави на „X“.

Во писмото, Орбан тврди дека нема техничка или оперативна причина за прекин на испораките на нафта, што, според него, е потврдено со неодамна објавените сателитски снимки.

Недостатокот на волја на Украина за повторно отворање на нафтоводот Дружба произлегува исклучиво од политички причини, со намера да се меша во тековната унгарска изборна кампања“, рече унгарскиот премиер.

Тој додаде дека минатата недела Унгарија и Словачка се обиделе да најдат дипломатско решение.

Меѓу другото, предложивме мисија за утврдување факти со учество на експерти од Унгарија и Словачка за да се процени состојбата на нафтоводите во Украина. Сите наши напори беа одбиени“, напиша тој.

Затоа Орбан ја повикува Европската комисија да „ја поддржи Унгарија во неутрализирањето на енергетското оружје што го користи Украина“. „Очекувам Европската комисија да го зголеми политичкиот притисок врз Украина за да не ја поткопа енергетската безбедност на Унгарија и Словачка“, се вели во писмото.

