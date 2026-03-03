 Skip to main content
03.03.2026
Република Најнови вести
Вторник, 3 март 2026
Неделник

Вреди наскоро ќе биде една партија

Македонија

03.03.2026

Демократско движење, на предлог на претседателот Изет Меџити, вечерва одржа состанок со партиските структури, со единствена точка на дневен ред – официјализирање на ВЛЕН во обединета политичка сила, се вели во соопштението од Демократско движење

Со манифестирање на висока политичка зрелост, целосно прифаќајќи ја пораката на мнозинството Албанци, едногласно го овластивме г-динот Меџити, да продолжи да го води процесот на трансформација на нашата партија и нејзиното прелевање во ВЛЕН како обединета, силна и современа политичка структура.

Силно сме уверени дека продлжуваме да создаваме историска можност за ВЛЕН да продолжи да окрупнува и да ја зацврсти улогата на главен репрезент на волјата на мнозинството Албанци. Овој чекор ја консолидира албанската политичка сцена и поставува цврсти основи за поголемо учество и влијание на Албанците во идниот политички живот, се вели во соопштението.

Поврзани вести

Македонија  | 26.02.2026
Вреди прашува: Кој од ДУИ му се заканува на Артан Груби?
Скопје  | 21.02.2026
Меџити: Планот за Чаир се преточува во реалност преку нови булевари и општински базен
Македонија  | 16.02.2026
Гаши го поддржува обединувањето на Вреди во една партија
﻿