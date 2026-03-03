 Skip to main content
03.03.2026
Република Најнови вести
Вторник, 3 март 2026
Неделник

Мојтаб Хосеини Хамнеи е нов врховен водач на Иран

Свет

03.03.2026

Иранското собрание на експерти го избра Мојтаб Хосеини Хамнеи за нов врховен водач на Исламска Република, објави „Иран итернешенал“.

Според истиот извор, изборот е направан под притисок на Исламската револуционерна гарда.

Мојтаба Хамнеи го наследува татко си, Али Хамнеи кој заина во израелски воздушен напад рано во саботата.

Станува збор за вториот најстар син на поранешниот врховен водач.

Како младич учествувал во Иранско-ирачката војна во редовите на ИРГ, а подоцна ја води паравоената организација „Басиј“, која учествуваше во задушувањето на протестите по изборите во 2029 година.

