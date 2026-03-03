Мојтаб Хосеини Хамнеи е нов врховен водач на Иран

Иранското собрание на експерти го избра Мојтаб Хосеини Хамнеи за нов врховен водач на Исламска Република, објави „Иран итернешенал“.

Според истиот извор, изборот е направан под притисок на Исламската револуционерна гарда.

Мојтаба Хамнеи го наследува татко си, Али Хамнеи кој заина во израелски воздушен напад рано во саботата.

Станува збор за вториот најстар син на поранешниот врховен водач.

Како младич учествувал во Иранско-ирачката војна во редовите на ИРГ, а подоцна ја води паравоената организација „Басиј“, која учествуваше во задушувањето на протестите по изборите во 2029 година.