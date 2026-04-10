Турција го „олади“ Трамп: Алијансата не должи учество во конфликтот со Иран

Членките на НАТО немаат обврска да се вклучат во евентуален воен конфликт меѓу САД, Израел и Иран, изјави турскиот министер за трговија Омер Болат, нагласувајќи дека Алијансата има исклучиво одбранбен карактер.

Во интервју за „Јуроњуз“, Болат посочи дека улогата на НАТО е пред сè да обезбеди одвраќање и зачувување на мирот и безбедноста, а не да учествува во офанзивни операции.

„НАТО е првенствено присутен како сила за одвраќање, со цел да се зачуваат мирот и безбедноста на европскиот континент, но и во светот“, изјави Болат.

На прашањето дали членките на Алијансата имаат право да го потсетат американскиот претседател Доналд Трамп дека НАТО не учествувал во планирањето на конфликтот и дека не е обврзан да се вклучи, Болат одговори потврдно.

Изјавата доаѓа откако Трамп, за време на посетата на генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, во Вашингтон, им постави рок на сојузниците да најдат решение за повторно отворање на Ормускиот Теснец.

И покрај привременото примирје меѓу САД и Иран постигнато во вторникот, сообраќајот низ теснецот останува ограничен. Дел од меѓународната заедница, вклучително и околу 40 држави, меѓу кои членки на НАТО, како и Јапонија, Јужна Кореја и Австралија, работат на стратегија за обезбедување на оваа клучна поморска рута.

Сепак, Трамп инсистира на брзо решение што би вклучувало и распоредување на воени и поморски сили.

Во меѓувреме, дел од сојузниците веќе ги отфрлија повиците за поддршка на американската воена кампања во Иран, посочувајќи дека не биле претходно консултирани и повторувајќи дека НАТО не е алијанса за офанзивни интервенции.