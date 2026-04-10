Македонија со пониски цени на горивата од европскиот просек: Во ЕУ, дизелот поскап за 30%, бензинот за 15%

Цените на горивата во Европската унија бележат значителен пораст во последните недели, при што дизелот поскапел многу побрзо од бензинот, покажуваат најновите европски статистики поврзани со енергетските турбуленции и нестабилноста на пазарите по новите геополитички тензии на Блискиот Исток.

Според податоците на Европската комисија за почетокот на април, просечната цена на литар Еуросупер 95 во ЕУ се движи околу 1,87 евра, додека дизелот достигнува нешто над 2,07 евра. За споредба, кон крајот на февруари бензинот бил околу 1,64 евра, а дизелот околу 1,59 евра, што укажува на нагорен скок од приближно 14–15 проценти кај бензинот и дури околу 30 проценти кај дизелот.

Разликите меѓу земјите членки остануваат драстични. На едниот крај од скалата е Холандија, каде дизелот достигнува дури 2,46 евра за литар, а високи цени се бележат и во Данска, Германија, Финска и Белгија. На спротивната страна е Малта, со убедливо најевтин дизел од околу 1,21 евро, додека пониски цени се забележуваат и во неколку земји од Централна и Југоисточна Европа.

Слична е ситуацијата и со бензинот, каде повторно Холандија и Данска се меѓу најскапите, а Малта останува најевтина. Во повеќе држави од југоисточниот и јужниот дел на континентот, цените на Еуросупер 95 се задржуваат под 1,60 евра за литар.

Во овој европски контекст, Македонија засега се позиционира под просекот на Унијата. Според последната одлука на домашниот регулатор од 7 април, Еуросупер БС-95 изнесува 83,5 денари, БС-98 околу 85,5 денари, додека дизелот се продава по 98 денари за литар. Пресметано во евра, тоа значи приближно 1,35 евра за БС-95, 1,38 за БС-98 и околу 1,59 евра за дизел.

Во споредба со европските просеци, македонските цени и натаму изгледаат пониски, особено кај дизелот, каде разликата со ЕУ просекот надминува половина евро за литар. И бензинот останува под европската средина, иако јазот е нешто помал.

Сепак, иако моментално ситуацијата делува стабилно, домашниот пазар не е имун на глобалните движења. Цената на нафтата на светските берзи и секое ново нарушување во снабдувањето можат брзо да се одразат и врз малопродажните цени во земјата, што остава простор за понатамошна неизвесност во следниот период.