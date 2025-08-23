Трамп: За две недели ќе знаеме дали е можен напредок во преговорите за Украина

Претседателот на САД, Доналд Трамп, изјави дека во рок од две недели ќе знае дали е можен напредок во неговите напори за ставање крај на војната во Украина и повторно ја покрена можноста за воведување санкции врз Москва.

Ќе видиме што ќе се случи. Мислам дека за две недели ќе знаеме во која насока одиме“, порача Трамп за време на прес-конференцијата во Овалната соба и додаде дека по тие две недели ќе донесе одлука дали да воведе „масовни санкции“ или не.

Американскиот претседател додаде дека не е задоволен од ниту еден аспект од мировните напори и дека има многу омраза меѓу завојуваните страни.

Тој изјави дека не би сакал да биде присутен на евентуална средба меѓу претседателите на Украина и Русија, Володимир Зеленски и Владимир Путин.