 Skip to main content
23.08.2025
Република Најнови вести
Сабота, 23 август 2025
Неделник

Трамп: За две недели ќе знаеме дали е можен напредок во преговорите за Украина

Свет

23.08.2025

Претседателот на САД, Доналд Трамп, изјави дека во рок од две недели ќе знае дали е можен напредок во неговите напори за ставање крај на војната во Украина и повторно ја покрена можноста за воведување санкции врз Москва.

Ќе видиме што ќе се случи. Мислам дека за две недели ќе знаеме во која насока одиме“, порача Трамп за време на прес-конференцијата во Овалната соба и додаде дека по тие две недели ќе донесе одлука дали да воведе „масовни санкции“ или не.

Американскиот претседател додаде дека не е задоволен од ниту еден аспект од мировните напори и дека има многу омраза меѓу завојуваните страни.

Тој изјави дека не би сакал да биде присутен на евентуална средба меѓу претседателите на Украина и Русија, Володимир Зеленски и Владимир Путин.

Ќе видиме дали Путин и Зеленски ќе соработуваат. Знаете, тие се како масло и оцет. Тие навистина не се сложуваат од очигледни причини, но ќе видиме. Ќе видиме дали ќе морам да бидам таму, што не би ми се допаднало“, рече Трамп, додавајќи дека посакува Зеленски и Путин да одржат состанок сами, објави „Тајмс“.

Поврзани вести

Свет  | 23.08.2025
По Вашингтон, Трамп најави распоредување на федералните сили и во Чикаго и Њујорк
Свет  | 22.08.2025
Естонија е подготвена да испрати војници во Украина, но најмногу една чета
Свет  | 22.08.2025
Фон дер Лајен: ЕУ ќе издвои нови над четири милијарди евра за Украина